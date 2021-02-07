«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 3.75.

«Чемпион Англии набирает обороты после провала на старте турнира английской Премьер-лиги, но пока регулярно дает осечки. За 22 тура текущего первенства в активе красных 11 побед и семь ничьих, которые принесли 40 очков. Перед сегодняшним матчем мерсисайдцы уступают лидеру и сегодняшнему противнику семь очков, но способны сократить этот отрыв.



«Манчестер Сити» вышел на лидирующую позицию, причем опережает второй «МЮ» на два очка при двух матчах в запасе. Впечатляет серия «горожан» из 13 побед подряд во всех турнирах. Примечательно, что в трех последних турах «небесные» обыграли своих противников всухую – «Вест Бромвич» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Бёрнли» (2:0).



В составе гостей не выйдут на поле Де Брюйне, Агуэро и Аке. У хозяев в лазарете Гомес, Мане, Матип, Кейта и Ван Дейк.



Предполагаю, что сегодня нас ждет знатная битва. «Манчестер Сити» набрал обороты и не видит преград на своем пути. «Ливерпуль» дает осечки, но команда имеет очень мощный подбор игроков и отличного тренера.



Ожидаю, что сегодня «Сити» прервет свою чудесную серию, которая не может продолжаться бесконечно, к тому же на своем поле красные традиционно не проигрывали, за исключением двух последних туров. Моя ставка на ничью, которая устроит Пепа Гвардиолу. Моя ставка – ничья за 3.75».