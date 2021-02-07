«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

«Что происходит с «Ливерпулем», мне кажется, анализу практически не поддается. Да, можно говорить о травмах, которые были и есть у команды Клоппа, но не забивать три матча дома… Здесь дело далеко не только в травмах, которые, безусловно, негативно сказались на «Ливерпуле». Не забили «Манчестер Юнайтед» — это можно понять, но потом два сухих поражения от «Бернли» и «Брайтона». Это в голове не укладывается. Салах, Мане, Фирмино — они же на месте. Из главного претендента на чемпионство «Ливерпуль» превратился в команду, которая только борется за место в топ-4. И пока никто не знает, когда «Ливерпуль» вернется на постоянной основе.



А у «Манчестер Сити» все шикарно. Длиннющая серия из побед. Все уже сбились со счета. К тому же команда Гвардиолы нашла баланс и почти не пропускает. Но все-таки, думаю, не может же и дальше «Ливерпуль» дома не забивать. Сейчас самое время прервать серию. При этом порядка в обороне «Ливерпуля» по-прежнему нет. Ван Дейк ключевым футболистом был. Без него приходится что-то латать, еще и другие центральные постоянно выбывают. Конечно, свои шансы здесь будут и у «Сити». Не сомневаюсь.



Выберу ставку — «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». 1:2, 2:2, 1:3 — что-то такое жду здесь».