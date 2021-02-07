«Бетис» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона».

Ставка: тотал больше 10.5 углового за 2.49.

«Команды к этой встрече подходят в разном расположении духа. «Бетис» проиграл матч 1/4 финала Кубка Испании, да как… Пропустил от «Атлетика» на последних секундах основного времени, а потом баски выиграли по пенальти. Все-таки у Бильбао несгибаемый характер, он это в последнее время демонстрирует. «Барселона» же как раз выиграла в Гранаде свой четвертьфинал. И тоже драма была. 0:2 уступала «Барселона», но забила два мяча в компенсированное время, а потом еще три в дополнительное.



Порядка 20 угловых в той встрече подали каталонцы. Заметил, что сейчас они стали гораздо больше атаковать через фланги, чем раньше. В хорошей форме сейчас Гризманн — с «Гранадой» два мяча забил, две голевых сделал. Много прострелов идут на него. К тому же «Барселона» стала больше бить по воротам. Где-то удары блокируются, и мяч уходит на угловые. Я бы рискнул здесь поставить, что будет больше 10,5 углового. А если «Бетис» вдруг поведет, то вообще нет сомнений, что ставка пройдет. «Барса» тогда обложит штрафную севильцев угловыми. Но и «Бетис» может зарабатывать угловые. Атаковать эта команда умеет, все время сидеть у своих ворот не станет».