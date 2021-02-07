«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн-трансляцию
7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.45. А ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
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