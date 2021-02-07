«Бетис» — «Барселона»: во сколько начало, где смотреть, на каком канале покажут матч
7 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» 7 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.85. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.52.
Поставить на пенальти предлагают за 2.50, на удаление — за 5.00.
«Бетис» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси, Гризманн и Дембеле перекроют привозы защиты
Каталонцы добыли пять побед подряд в Ла Лиге и пробились в полуфинал Кубка Короля.
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