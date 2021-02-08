«Атлетико Мадрид» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Сельта».



Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 2.07.



«Команда Диего Симеоне одержала 9 побед в 9 последних турах. Учитывая, что «Реал Мадрид» в прошлом туре потерял три очка в матче с «Леванте», чемпионский титлу стал ещё ближе к «матрасникам». Очередная, скорее всего, их жертва – «Сельта», которая после того, как травмировался Яго Аспас, она не набрала ни одного очка. Уверенная игра, которая была у галисийцев, испарилась напрочь. Сейчас Аспас вернулся и «Сельта» сразу же опять начала набирать очки – в последних двух турах команда сыграла вничью. Тем не менее длинная безвыигрышная серия «Сельты», скорее всего, продолжится, потому что на стадионе «Ванда Метрополитано» претендовать сложно. Хоть в прошлом туре «Атлетико» внезапно и пропустил два гола, но четыре забитых мяча позволили мадридцам победить.



Сразу четверо футболистов «Атлетико» сдали положительные тесты на коронавирус. Самое главное, что среди них есть Жоао Феликс – второй лучший бомбардир команды после Луиса Суареса. Ещё один атакующий игрок Янник Феррейра Карраско тоже сдал положительный тест, равно как и Мусса Дембеле, поэтому атакующий потенциал «Атлетико» снизится и вряд ли будет какой-то разгром.



Мне кажется, что «Атлетико» победит, потому что Яго Аспас пока ещё не в такой хорошей форме, как до травмы, а разница между командами в классе большая. Даже без заболевших игроков «Атлетико», который не играет в Кубке, который имеет недельный цикл на подготовку, выиграет. Коэффициент на чистую победу «Атлетико» не очень велик, но коэффициент на победу «Атлетико» в один-два мяча уже 2.07. Думаю, что шансы на то, что «Атлетико» выиграет в один или два гола, мне представляются явно выше 50%. В такой ситуации коэффициент 2.07, который предлагается на эту ставку, безусловно валуйный».