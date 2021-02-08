«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Сельта».



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.45.



«Безусловный лидер чемпионата сыграет с крепким середняком. «Сельте» сейчас важнее сохранить прописку в Ла Лиге, нежели чем цепляться за гипотетические места выхода в еврокубки. Ещё не так давно этот клуб располагался намного ближе к зоне вылета. Но сейчас ему удалось подняться к середине.



Хотя особыми результатами «Сельта» в последнее время не блещет. Была у неё недавно небольшая серия проигрышей. Однако в последних двух турах она дважды сыграла вничью. Один из соперников у нее был прямой конкурент в таблице — «Гранада». Их матч завершился со счётом 0:0.



«Атлетико», конечно, стремится к чемпионству в этом сезоне. Её соперники понемногу начали приходить в себя. «Барселона» вот уже смогла занять второе место, хотя осенью она долго не могла подняться выше середины. Но «Атлетико» времени зря не терял. Он уверено побеждает почти в каждом туре. Сейчас отрыв у мадридцев от преследователей составляет десять очков. Также у команды Симеоне есть игра в запасе.



Но всё-таки сильно нестабильны «Реал» и «Барселона» в этом сезоне. Так что «Атлетико» имеет все шансы выиграть чемпионат. Тем более что половина сезона уже прошла. Интриги в гонке за чемпионство почти нет. Вряд ли остановит «Атлетико» и «Сельта». Её бы даже ничья устроила в этой встрече.



Уверен, что «Атлетико» будет сильнее в этой игре. Предложу поставить на то, что он выиграет в этой встрече и не пропустит. Моя ставка – сухая победа мадридского клуба с коэффициентом 2.45».