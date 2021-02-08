Денис Шаповалов — Янник Синнер: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга Australian Open Денис Шаповалов — Янник Синнер.

Ставка: победа Шаповалова за 1.66.

«Матч Шаповалова с Синнером по именам тянет минимум на третий-четвёртый круг, но жребий свёл этих двух классных теннисистов уже в первом раунде. По своему таланту они примерно равны, но у нас есть выраженный фаворит на эту встречу.



За Шаповалова, во-первых, опыт и класс — он играл в четвертьфинале US Open, несколько раз в третьих кругах в Австралии, тогда как итальянец пока дальше второго круга на хардовых «Шлемах» не проходил. Во-вторых, неравнозначны условия, в которых игроки подходят к старту Australian Open: у Шаповалова полнедели отдыха, а у Синнера совсем не будет времени на отдых после финала мельбурнских соревнований.



Да и игра канадца вселяет оптимизм: не провалился он на фоне Джоковича и Зверева, лишь малость не свезло ему в решающие моменты. Синнер же тяжело смотрелся уже в полуфинале против Карена Хачанова, непозволительно сыпал ошибками на своей подаче. А ведь ещё финал предстоит с непростым соперником в лице Стефано Травальи — сил после явно не прибавится».