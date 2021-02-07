«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Франции

Комментатор и телеведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 24-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.



«Конечно, «ПСЖ» является фаворитом данного противостояния, тем более что Почеттино уже обыгрывал «Марсель» в Кубке Франции. Также за последние пять туров у парижан три сухие победы. Даже несмотря на потери в составе, они являются фаворитами встречи. Да, не сыграет Кейлор Навас, возможно, пропустит игру Неймар. Невозможно пока рассчитывать на Диало и Верратти с Маркиньосом. Но у Почеттино есть все ресурсы, чтобы бороться за победу. Надо понимать, что «Лион» сейчас лидер чемпионата, «Лилль» стоит выше Парижа, поэтому нельзя терять очки.



У «Марселя» всё очень плохо. Всего одна победы в последних 9 турах. Команда хорошо провела первый тайм против «Ланса», но в итоге не удержала победный счёт. У «Марселя» снова продолжаются эксперименты. Альваро Гонсалес снова сыграет в опорной зоне. Мы видели, что с Гонсалесом в центре обороны «Марсель» показывает один футбол, а без него — другой.



Отметим, что сейчас в Марселе не слишком подходящая ситуация для побед в «класико». Да, болельщики настроили игроков и договорились о том, что не будут срывать проведение матча. Плюс вызваны 400 полицейский, чтобы обеспечить проведение матча, но у «Марселя» сейчас нет возможности, чтобы обыгрывать «ПСЖ».



Я бы в этом матче поставил бы на победу парижан, но при тотале менее 4.5 мяча. Дело в том, что тотал менее 4.5 мяча пробивался в этом сезоне с участием «Марселя» всего один раз. Это было в первом туре с «Брестом». При Почеттино ТМ (4,5) пробивался в матчах «ПСЖ» лишь однажды, в игре с «Лорьяном». Тогда парижане явно недооценили соперника, плюс «Лорьян» прыгнул выше головы, чтобы одержать сенсационную победу».