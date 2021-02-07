«Ним» — «Монако»: результат матча 07.02.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 24-го тура Лиги 1 «Монако» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик и отметился результативный передачей. Он забил гол уже на 3-й минуте встречи, замкнув в подкате навес Фоде Балло-Туре. Спустя десять минут Александр снова отправил мяч в ворота «Нима», на счету Балло-Туре второй результативный пас.



Однако «Ниму» ещё в первом тайме удалось сравнять счёт — голы на счету Луки До и Зинедина Ферхата. Во втором тайме Головин оформил хет-трик. На 62-й минуте при счёте 2:2 он забил со штрафного.



На 77-й минуте Кевин Фолланд забил четвёртый гол монегасков, ему ассистировал Головин. Затем Никлас Элиассон сократил преимущество до минимума.

Сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.42: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1420 рублей. Успех «Нима» оценивался в 8.20, ничья шла за 5.10.



Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.55, ИТБ 2.5 гола «Монако» — в 2.30, а гол Головина — в 4.00.