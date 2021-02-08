Шаповалов — Синнер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Australian Open-2021

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Денис Шаповалов – Янник Синнер в 1-м круге Australian Open-2021.

Ставка: победа Синнера с форой (+1.5 сета) за 1.97.

«Наверное, самый интригующий матч первого дня австралийского чемпионата. Две восходящие звезды тенниса.



Но я уже много раз говорила, что в таких матчах очень сложно играть тем, кто хоть чуточку старше. И Шаповалову психологически будет тяжелее, на мой взгляд.



С другой стороны, по части физики у канадца должно быть большое преимущество над Синнером. Денис тренировался в своём режиме. А Янник играл больше трёх часов с Хачановым, и там у него ноги начали подводить. Потом был победный финал против Травальи. Мне кажется, что Синнер всю дистанцию матча может не выдержать.



Тем не менее Синнер прекрасно готов. Он играет прекрасно, очень умно и стабильно. Думаю, какое-то время он протерпит даже против Шаповалова, который очень много ошибок делает. На мой взгляд, Синнер возьмёт минимум два сета. Причём мне кажется, что выиграет в первых двух, а потом может не хватит сил. Не повезло со жребием итальянцу. Многих других он мог бы обыграть быстро, а потом отдохнуть».