«Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.68, победа «Лидса» за 1.86, «Лидс» забьёт в первом тайме за 1.68.
«Задачи обеих команд — выжить в этом сумасшедшем доме под названием АПЛ. У Бьельсы это пока чуть успешнее получается, чем у Ходжсона. У Марсело ещё и игра в запасе. Но «Лидс» был выбит из Кубка Англии командой из четвёртого дивизиона – «Кроули». И как! 3:0. Оборона «Кристал Пэлас» тоже периодически устраивает праздники для нападающий соперников.
В декабре 0:7 от «Ливерпуля», в январе 0:4 от «Манчестер Сити». У обоих клубов отрицательная разница забитых и пропущенных (36-38 у «Лидса» и 27-37 у «Кристал Пэлас»). То есть забивать «Лидс» умеет лучше, чем его соперники. Поэтому поставлю на победу хозяев и гол «Лидса» в первом тайме. В первом круге новичок АПЛ проиграл «Кристал Пэлас» (1:4). Думаю, на сей раз Бьельса сделал выводы и будет действовать иначе".
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