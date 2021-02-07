Вероника Кудерметова – Марта Костюк: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Вероника Кудерметова – Марта Костюк в 1-м круге Australian Open-2021.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 2.00.

«А вот это очень интересная встреча нас ждёт. Российско-украинское противостояние. И обе девушки были на карантине. Состояние их сейчас далеко не оптимальное. Но при этом Кудерметова успела показать хороший теннис в Абу-Даби, то есть до отлёта в Австралию. Там она играла в финале, но уступила Арине Соболенко. И как раз в полуфинале Кудерметова обыграла Костюк, но в борьбе — 7:6, 6:4.



Практически уверена, что и здесь нас ждёт очень упорная борьба. Обе девушки стараются играть в атакующей манере. У обеих есть проблема с чрезмерной агрессией, большим количеством невынужденных ошибок. Выиграет тот, у кого в решающий момент нервы будет крепче, кто не упустит шанс.



Но я бы не стала здесь ставить на победителя. На мой взгляд, шансы равные. Предположу, что будет снова сыграно больше 21,5 гейма. Мне не кажется, что одна из теннисисток после всех приключений сможет провести матч ровно, на одном дыхании. Будут перепады».