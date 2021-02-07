«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: результат матча 07.02.2021 и сыгравшие прогнозы букмекеров

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сыграли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.



На 36-й минуте судья назначил пенальти в ворота мерсисайдцев. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять Илкай Гюндоган и пробил выше ворот.

Через четыре минуты после перерыва полузащитник гостей Филип Фоден из пределов штрафной пробил в ближний угол — вратарь мерсисайдцев Алисон отразил удар перед собой, а первым на добивании оказался Илкай Гюндоган, пославший мяч под перекладину.

На 62-й минуте защитник гостей Рубен Диаш упустил мяч у своей штрафной, позволив нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху его перехватить, а затем зацепил Мохамеда уже внутри штрафной, и тот упал на газон — судья незамедлительно указал на точку. Пенальти уверенно реализовал сам египтянин.



На 73-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган второй раз в матче удачно сыграл на добивании и послал мяч уже в пустые ворота.Ещё через три минуты Алисон, пытаясь выбить мяч, отдал его полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Португалец мягко навесил мяч над голкипером на Рахима Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол.



На 83-й минуте Филип Фоден вошёл с мячом в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.

Поставить на победу «Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2140 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.45, ничья шла за 3.60.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.69, «обе забьют» — за 1.71, а пенальти — за 2.70.