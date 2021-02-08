Силва — Кирьос: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга Australian Open Федерику Феррейра Силва — Ник Кирьос.

Ставка: победа Силвы с форой (+7 гейма) за 1.72.

«Ник Кирьос вот уже несколько лет едва ли не главная надежда австралийцев на домашнем мэйджоре, но каждый раз что-то Нику мешает показать свою лучшую игру. И на сей раз Кирьос подходит к старту соревнований с немалыми проблемами.



Обмолвился он о том, что перенёс ещё в прошлом году операцию на колене и до сих пор оптимального самочувствия не обрел. Это было заметно на турнире, предваряющем Australian Open: одержал австралиец две победы над откровенно слабоватыми соперниками, но уже первую же серьёзную проверку — против Борны Чорича — не прошел, уступив практически без борьбы.



Однозначно с таким Кирьосом можно и нужно бороться португальцу Феррейре Силве на дебютном «Шлеме». Он прогрессирует от сезона к сезону, без скачков. Ничего особенного не показывал, но вот, что называется, «пробило» Федерику, квалификацию прошел довольно уверенно и с неплохой игрой.



У Кирьоса определённые проблемы с приемом имеются, плюсуем к этому настрой и относительно хорошую форму Силвы — получаем все основания для борьбы».