«Бетис» — «Барселона»: как сыграли 07.02.2021, какой счёт, кто забил

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принял на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:3.



«Барселона» появилась на поле без Лионеля Месси в стартовом составе. В первом тайме это дало о себе знать: сине-гранатовые много владели мячом, но никакой конкретики в атаке не последовало. А вот «Бетис» в своих немногочисленных контрвыпадах сумел отличиться. На 38-й минуте Борха Иглесиас замкнул фланговую передачу Эмерсона.



Во втором тайме на поле появился Месси, и игра «Барселоны» преобразилась. Уже на 59-й минуте, спустя две минуты после выхода на поле, Лионель Месси сравнял счёт. На 68-й минуте каталонцы вышли вперёд — после прострела Альбы и серии рикошетов Виктор Руис срезал мяч в собственные ворота. Но на 75-й минуте защитник реабилитировался за свою оплошность, переиграв всех «на втором этаже» после подачи со штрафного и сравняв счёт. Решающий гол в матче был забит на 87-й минуте. Его автором стал молодой полузащитник «Барселоны» Тринкан.

Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех «Бетиса» оценивался в 6.65, ничья — в 4.85.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.43, «обе забьют» — за 1.52, удаление — за 7.50, а победа «Барселоны» + обе забьют — за 2.40.