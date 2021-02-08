«Атлетико» — «Сельта»: прямая трансляция матча 08.02.2021, где смотреть онлайн

8 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех гостей оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Сельта» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.15, на пенальти — за 2.50.