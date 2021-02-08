Денис Шаповалов — Янник Синнер: прогноз Ярослава Перканюка на матч Australian Open-2021

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1-го круга Australian Open Денис Шаповалов — Янник Синнер.

Ставка: победа Шаповалова за 1.58.

«Шаповалов выделяется убийственной подачей и вариативным одноручным бэкхендом. Денис играет в зрелищной манере и за матч записывает себе в актив огромное количество виннерсов (но в то же время допускает немало невынужденных ошибок). Канадец способен отыграть и нестандартно, так как регулярно в поединках применяет укороченные удары, а также выходит к сетке, когда есть такая возможность. Но канадцу нужно работать над психологией, он слишком вспыльчив, а когда начинает нервничать, то допускает в разы больше ошибок.



Нет сомнений, что в ближайшие несколько лет Синнер станет одним из лидеров ATP-тура. Янник силён во всех аспектах. Самое главное, итальянец сосредоточен только на теннисе и тренировках. На Синнере никак не отразилась внезапная слава и большие деньги, он по сегодняшний день восхваляет Надаля и хочет с ним побольше времени проводить на тренировках.



Не может не радовать прогресса Синнера на подаче. Ещё полтора года назад он большинство очков выигрывал в розыгрышах. Теперь на своих геймах итальянец может положиться на первые мяч. На задней линии Янник прибавил в агрессии, он смело обостряет, выходит к сетке (после прострелов) и, если что-то не так, всегда может перестроиться на контратакующую игру.



Синнер выиграл ATP-турнир в Мельбурне. Практически каждый его матч продолжался более двух часов. Янник ещё в поединке с Хачановым жаловался на болевые ощущения в ногах. В финале итальянец выиграл у Травальи, но Синнер действовал на низком уровне и на ровном месте терял концентрацию (из-за усталости). Шаповалов прибился к местным кортам и на высочайшем уровне сыграл против Джоковича, а потом и Зверева. Денис находится в оптимальной форме, а это значит, что он обязан воспользоваться не лучшими физическими кондициями соперника, чтобы наконец-то одержать победу. Конечно, без боя Синнер не сдастся, но итальянцу не хватит свежести».