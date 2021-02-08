«Рейнджерс» — «Айлендерс»: во сколько начало, где покажут матч 08.02.2021, смотреть онлайн

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Айлендерс» идёт за 2.55.



Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 9 февраля не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.06, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Итоговая победа «Рейнджерс» идёт за 1.90, успех «Айлендерс» с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.97.