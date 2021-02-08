«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 8 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.69.

Это уже третье дерби Нью-Йорка в нынешнем сезоне. Соперники успели обменяться сухими победами, причём в обоих случаях игра действительно проходила в одну калитку. С тех пор много воды утекло. Команды двигались противоположными маршрутами. Подопечные Барри Тротца прекрасно стартовали, а дальше наступил спад. Недавно выдали серию из пяти поражений, хотя два из них состоялись в овертайме. А в воскресенье обыграли «Питтсбург» (4:3).



Сильно помогло большинство — два гола пришли в формате «5 на 4». Несколько раз по-настоящему выручил Варламов. «Рейнджерс», напротив, долго запрягали, зато в четырёх предыдущих поединках одержали три победы. Уступили только «Питтсбургу», да и то за пределами основного времени (4:5 ОТ).



А обыграли «Баффало» (3:2 ОТ), всё тот же «Питтсбург» (3:1) и «Вашингтон» (4:2). Как видно, пропускать стали заметно меньше. Игорь Шестёркин добыл три победы подряд, пропустив за это время всего пять шайб. Вполне вероятно, что поймавший кураж 31-й номер снова займёт последний рубеж.



Самое любопытное, что соседи по Нью-Йорку находятся к третьему дерби в сезоне в одинаковой точке. Провели по 10 матчей, набрали по 10 очков. Располагаются за пределами зоны плей-офф, однако плотность в Восточном дивизионе запредельная, так что всё самое интересное впереди.



У гостей в последнее время наконец-то поднялась результативность, а у «Рейнджерс» всё по умолчанию ярко: дыры в обороне, яркая атака. Соперники скатали два низа кряду, зато до этого в трёх случаях из четырёх пробивали верх. На наш взгляд, тотал больше 5.5 шайбы за 2.06 смотрится хорошо.



Больше того, линия позволяет подстраховаться и взять ТБ 5 гола за 1.69. «Синерубашечники» редко пропускают по одной-две шайбы на продолжительных отрезках, всё же в защите у них хватает проблем. Отдыхали команды достаточно, свежести должно хватить. До указанной планки соперники за шесть прошлых очных встреч не добрались лишь однажды.