«Ювентус» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) с коэффициентом 2.07.
«Во втором полуфинале встречаются «Ювентус» и «Интер». Миланцы в этой игре выступают в роли гостей.
Их первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Ювентуса». В той игре очень активно давил «Интер», смог он быстро открыть счёт. Однако сказался плотный график, на двух ошибках поймал миланцев Роналду. Забил сначала с пенальти, а затем с игры. Но «Интер» после этого не сдался и мог тоже пару раз сравнять. Во втором тайме уже больше ошибался «Ювентус».
В общем, тот матч был очень близок к ничьей. По крайней мере «Интер» наиграл на равный счёт. Можно сказать, что «Ювентусу» повезло иметь сейчас преимущество в один гол. Однако наличие второго полуфинала, конечно, добавляет интереса. Сейчас команда Конте может упереться и добыть нужный ей результат.
Но на пути успеха «Интера» уже встаёт перебор жёлтых карточек у нескольких важных игроков. Так, матч с «Ювентусом» пропустят два чилийца – Санчес и Видаль. Хотя у «Ювентуса» тоже отсутствуют некоторые важные игроки. В лазарете сидят Дибала, Бонуччи, Рэмзи.
По моему мнению, нас снова ждёт тактическая игра от обеих команд. Обе имеют потери в составе. Да и плотный график не позволяет подойти клубам к такой важной игре в максимально удобной физической кондиции. В этом плане, кстати, у миланцев есть небольшое преимущество в лице более молодого состава.
Если судить о форме соперников по их последним матчам, то тут они примерно равны. Оба клуба играют небезупречно. «Интер» в последних встречах пару раз позволил себе сыграть вничью, а «Ювентус» и вовсе недавно проиграл.
В целом я здесь очевидного фаворита не вижу. Думаю, они снова сыграют от обороны, и будут ждать ошибок друг от друга. Но если выбирать, то я считаю, что победит всё-таки «Ювентус». Опыт может взять своё. Бегущая вперед молодёжь «Интера» может сыграть во вред миланцам», — сказал Калиниченко.
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