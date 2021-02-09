«Авангард» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.50.



«Честно говоря, не совсем понятно, почему «ястребам» сократили на пару дней евротуровские каникулы. Понятно, что «Йокерит» должен за это время судорожно ликвидировать отставание по числу сыгранных матчей за те дни, когда им там показалось, что кто-то чем-то заболел. Но «Авангард»… Впрочем, «ястребам» это на руку. Отдохнуть и полностью восстановиться, заодно подсократив лазарет, они всё равно смогут. А вот с игровым тонусом дела на финишном участке регулярного чемпионата будут гораздо лучше.



В последнее время игра «Авангарда» радует своей основательностью прежде всего с командами, которым нынешний сезон уже до лампочки. Есть в этой игре и степенность, и определённая доля цинизма, и понимание, что никуда соперник не денется, как ни будет выпрыгивать из штанов. Соответственно и свои железобетонные очки «ястребы» забирают. Заберут всё и у рижан, тем более что те ещё не до конца отошли от матча с красно-белыми, где они прыгали, прыгали, но напрыгали только на одну шайбу, несмотря на все высокопарные интервью перед матчем и обещания порвать «Спартак» на ветошь.



Поэтому тут всё ясно: «Авангард» победит в основное время с циничным преимуществом в пару шайб, причём вторая, вполне возможно, может даже залететь за секунду до сирены в пустые ворота», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Динамо» Р. Прогноз: худший клуб КХЛ использует отсутствие Ильи Ковальчука ЦСКА сумел обыграть рижан только в овертайме. «Салавату» пришлось пробивать буллиты.