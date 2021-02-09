«Йокерит» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 3.63.



«В четырёх последних матчах «Йокерит» набрал лишь два очка, да и те в матче с сами знаете каким «Куньлунем». Причём финско-китайское дерби в подмосковных Мытищах оказалось весьма напряжённым, хотя по всем канонам «джокеры» должны с каждым матчем играть всё лучше в преддверии плей-офф.



После таких результатов снизу к финнам тут же подлетела целая толпа в составе минского «Динамо» и той же «Северстали», готовая растоптать, ежели зазеваешься. То есть и «Йокериту» надо побеждать, чтобы уйти от этой толпы, и у «Северстали» есть прекрасная возможность выскочить сразу же на пятое место в Западной конференции – прекрасный бонус.



А ещё нельзя забывать, что противостояние этих клубов у нас со статистической точки зрения достаточно кривоватое. Потому что в противостоянии этом гости побеждают чаще, чем хозяева. Не на много, но всё-таки чаще. И с учетом того, что впереди у «Северстали» евротуровая пауза, а «Йокериту» через день снова мучиться с «Куньлунем», в сумме выходит очень интересно.



Рука так и тянется спрогнозировать ничью. Но поскольку в этой паре ничьи достаточно редки – три случая в 25 матчах, и лимит в этом сезоне уже был выбран, то я рискну поставить на гостевую победу «Северстали». Совсем-совсем минимальную в совершенно низовом матче. Зато одержанную в основное время», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Северсталь». Прогноз: финны не оставят Андрею Разину шансов в Хельсинки У «Северстали» всего семь побед в основное время за 27 выездов и 80 пропущенных шайб.