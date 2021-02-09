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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.66.

«Манчестер» проиграл только один из 10 последних матчей. Он громко уступил «Шеффилду». После этого жизнь команды похожа на синусоиду. У неё была ничья с «Арсеналом», громкий выигрыш у «Саутгемптона», потерянная победа в матче с «Эвертоном».

«Манчестер» после победы над «Ливерпулем» на предыдущей стадии Кубка Англии должен рассматриваться как главный фаворит этого турнира в нынешнем сезоне. Да, команда пропустила три мяча от «Эвертона», но показала порядок в атаке.

«Манчестер Юнайтед» забил 12 мячей в двух последних матчах. «Вест Хэм» может сыграть в закрытый футбол, но выстоять против сегодняшнего «Манчестера» на «Олд Траффорд» «молотобойцам» будет крайне тяжело.

Я бы взял победу «Манчестера» и был уверен, что эта ставка пройдёт», — сказал Казаков.

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