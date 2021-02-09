«Ювентус» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на игру Кубка Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч полуфинала Кубка Италии сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Интер».



Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.33.



«Говорим о Кубке Италии, о супервывеске «Ювентус» — «Интер». Напомню, что в первом матче «Ювентус» на выезде переиграл «Интер» со счётом 2:1. То есть сделал запас в два гостевых мяча против одного домашнего. Это солидное преимущество. Я не сомневаюсь, что «Ювентус» пройдёт дальше и попадёт в свой очередной финал.



«Интер» — команда, которая умеет удивлять и проводить суперматчи. Помните, в чемпионате Италии «Интер» разобрал «Ювентус», выиграв со счётом 2:0. У туринцев практически не было моментов. Мне кажется, что в этот раз подобного не случится. Андреа Пирло очень хорошо учится на подобных ошибках.



Мне кажется, что «Ювентус» в первую очередь будет думать о том, как удержать это преимущество, поэтому будет играть аккуратно и аскетично, может быть, даже от обороны. Хотя какая оборона, если впереди есть Криштиану Роналду. В любом случае мне кажется, что в этой встрече не будет забито много голов.



Поставлю на то, что будет менее 2.5 мяча, и на то, что «Ювентус» пройдёт в финал», — сказал Аксёнов.