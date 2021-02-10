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«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона».

Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.65.

«В Испании футбол идёт без остановок. Пришла пора полуфинальных матчей Кубка Испании. Как вы знаете, с этой стадии играется по два матча, а нас ждёт суперафиша «Севилья» — «Барселона». Пару дней назад «Барселона» уже гостила в Севилье. Играла в рамках чемпионата Испании против «Бетиса». Выиграла героически со счётом 3:2, но потеряла основного центрального защитника Рональда Араухо.

«Севилья» тоже выдаёт прекрасную серию из победных матчей, но тоже несёт потери. Травму получил Окампос, а это большая проблема для Лопетеги. Но хорошо, что успели подписать Папа Гомеса. Он уже забил в предыдущем матче против «Хетафе», который «Севилья» уверенно обыграла.

Вряд ли всё это имеет какое-то отношение к Кубку. «Барселона» по-прежнему играет неровно. Чередует хорошие таймы с откровенно неудачными. Месси вышел на замену, сразу забил, и игра начала по-другому смотреться. Де Йонг вышел на замену и сделал 81 точную передачу из 81. Увы, в прошлом туре у меня было пять подряд точных прогнозов и только видеопрогноз на «Барселону» не доехал. Кто же знал, что Месси не появится в стартовом составе. Это такое отступление.

Если говорить про эту встречу, то противостояние состоит из двух матчей, где есть своя стратегия. Я думаю, что «Севилья» в своём нынешнем виде точно не слабее «Барселоны». Учитывая, что она играет дома, пусть и без зрителей, а «Барселона» играет неровно, я думаю, что у «Севильи» есть неплохие ресурсы, чтобы не проиграть в первом матче.

Мой прогноз на первый матч полуфинального противостояния Кубка Короля — «Севилья» не проиграет за 1.65 на «Винлайне». Вряд ли будет сверхоткрытый футбол, хотя эти команды два года назад играли в Кубке Испании. Тогда в первой игре «Севилья» победила со счётом 2:0, а во второй уступила 1:6, но то была совсем другая «Барселона». Сейчас в этой системе координат «Севилья» точно не слабее «Барселоны».

Учитывая, что вряд ли будет много забитых мячей, рассмотрите вариант ещё и непроигрыш «Севильи» при тотале менее 3.5 мяча за коэффициент выше двойки. Но всё-таки 1Х — это основной мой вариант. Мне комментировать этот матч, как раз и посмотрим, правильно ли я всё разложил. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку», — сказал Генич.

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Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.
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