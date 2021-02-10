«Аталанта» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.82.



«Аталанта» и «Наполи» сразятся во втором полуфинальном матче Кубка Италии. Бергамаски в этот раз примут у себя дома неаполитанцев.



В первой игре они ничего не решили толком. С поля соперники ушли с нулевым счётом. Однако игра была не такой равной. «Наполи» в том матче, по сути, отбивался. «Аталанта» имела много шансов забить, но не везло ей. Хотя стоит отметить, что почти 100% шансов у бергамасков всё-таки не было. Чаще они убегали в контратаки или ловили соперника на ошибках.



Так что сейчас всё будет решаться в одной игре. Преимущества ни у кого нет. «Наполи» в первой игре был близок к поражению. Возможно, Гаттузо, под которым сейчас сильно качается кресло, постарается настроить свою команду нужным образом. Неаполитанцы могут выйти на поле с боевым настроем.



«Аталанта» же будет играть с чувством фаворита. В первой игре ей почти удалось добыть победу. Сейчас надо ей просто добить соперника, который и так совершает много ошибок. Плюс у «Наполи» будет отсутствовать Кулибали в этой игре. Это добавляет уверенности в успехе «Аталанты».



Но вот что абсолютно не внушает доверия в силы команды Гасперини, так это её последние результаты. Давно «Аталанта» не позволяла себе так играть в чемпионате. Сейчас у нее в пяти встречах всего одна победа. Конечно, проигрыш у нее за это время тоже был только один. Но вот три ничьи – уже непозволительный результат для той «Аталанты», к которой мы привыкли в последних сезонах.



«Наполи» в этом плане смотрится чуть лучше. Он хоть и проиграл два раза в последних матчах, но зато и победил в трех встречах. Так что у неаполитанцев в этой игре не будет груза на плечах в виде неудачных результатов в последнее время.



В общем, я жду яркой игры от этих команд. Они выйдут на поле с настроем биться до конца. В первой игре они еще могли себе позволить расслабиться. Сейчас уже нужно обязательно выигрывать. Гаттузо очень нужно выходить в финал, чтобы убеждать руководство клуба в своей кандидатуре. Гасперини тоже необходима победа на фоне неудач в Серии А.



Но победитель в этой игре, к сожалению, может быть только один. Я всё-таки оттолкнусь от их первого матча. Думаю, в этой игре «Аталанта» закончит начатое и выиграет», — сказал Калиниченко.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.