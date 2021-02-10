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«Ювентус» — «Интер»: как сыграли 9 февраля, какой счёт, кто вышел в финал Кубка Италии

«Ювентус» — «Интер»: как сыграли 9 февраля, какой счёт, кто вышел в финал Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Поставить на победу туринской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2550 рублей. Успех гостей оценивался в 2.83, ничья — в 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.93, «обе забьют — нет» — за 2.15, а точный счёт 0:0 — за 9.00.

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