«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/2 финала Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи» в рамках 1/2 финала Кубка Италии.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.79.
«Аталанта» — «Наполи». Первая игра завершилась вничью 0:0. Как мне кажется, удивительный результат, потому что «Наполи» и «Аталанта» — команды, которые, как правило, много забивают. «Аталанта» в чемпионате забила уже 48 мячей, но и пропустила много – 29. У «Наполи» забито 44, а пропущено – 21.
От ответной игры я жду зрелища, большого количества моментов и голов. Конечно, количество голов зачастую зависит от реализации моментов, так как создают обе команды много. «Аталанта» в последнем туре чемпионата упустила победу, ведя 3:0. «Аталанта» команда весёлая, мы в очередной раз в этом убедились.
«Наполи» неожиданно проиграл «Дженоа» 1:2. Этот результат команду Гаттузо, конечно, не устроил, но сейчас будет отличная возможность реабилитироваться – на кону путёвка в финал.
Я думаю, что не будет дополнительного времени – не представляю себе сценария, при котором не будет голов. В последние годы в матчах этих команд забивается приличное количество голов. Мой прогноз в каком-то смысле банален и прост – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79. Сильные стороны команд сконцентрированы на атаке, обе команды любят доминировать, контролировать мяч, прессинговать», — сказал Керимов.
- 10 февраля 2021
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
07:49
- 9 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00