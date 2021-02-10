«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/2 финала Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи» в рамках 1/2 финала Кубка Италии.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.79.



«Аталанта» — «Наполи». Первая игра завершилась вничью 0:0. Как мне кажется, удивительный результат, потому что «Наполи» и «Аталанта» — команды, которые, как правило, много забивают. «Аталанта» в чемпионате забила уже 48 мячей, но и пропустила много – 29. У «Наполи» забито 44, а пропущено – 21.



От ответной игры я жду зрелища, большого количества моментов и голов. Конечно, количество голов зачастую зависит от реализации моментов, так как создают обе команды много. «Аталанта» в последнем туре чемпионата упустила победу, ведя 3:0. «Аталанта» команда весёлая, мы в очередной раз в этом убедились.



«Наполи» неожиданно проиграл «Дженоа» 1:2. Этот результат команду Гаттузо, конечно, не устроил, но сейчас будет отличная возможность реабилитироваться – на кону путёвка в финал.



Я думаю, что не будет дополнительного времени – не представляю себе сценария, при котором не будет голов. В последние годы в матчах этих команд забивается приличное количество голов. Мой прогноз в каком-то смысле банален и прост – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79. Сильные стороны команд сконцентрированы на атаке, обе команды любят доминировать, контролировать мяч, прессинговать», — сказал Керимов.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.