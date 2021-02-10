«Севилья» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Севилья» — «Барселона».



Ставка: до 30-й минуты голов не будет за 2.09.



«Севилья» против «Барселоны». Команды встретятся в среду на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Это будет первый из двух матчей полуфинала Кубка Испании. Надо учитывать, что впереди ответная игра на «Камп Ноу» через месяц. Почему-то вот такой странный регламент Кубка, в рамках которого до полуфинальной стадии команды играют по одному матчу. Почему? На это есть две причины.



Во-первых, чтобы исключить ситуацию, при которой какая-то из команд дойдет до финала, ни разу не сыграв на своем поле, а такое вполне возможно при нынешнем регламенте. Говорится о том, что если встречаются команды из разных лиг, то автоматом матч проходит на поле той команды, которая из более низкого дивизиона. Если команды из одной лиги, то тогда проходит жеребьевка. При таком раскладе возможна ситуация, что какая-то из команд дойдет до финала, не сыграв перед своими трибунами, пустыми из-за коронавируса.



Вторая причина заключается в том, чтобы до финала доходили более сильные команды. Очевидно, что у более сильной команды больше шансов выйти в финал, если будут играть два матча. Тем не менее в финале будет сюрприз, так как две очевидно более сильные команды играют между собой, а во второй паре встретится также сильный «Атлетик» против «Леванте».



Итак, двухматчевая стратегия очень хорошо всем известна по еврокубкам. Суть стратегии в том, что если играешь на своем поле первый матч, то очень важно не пропустить. Потому что на каждый пропущенный мяч на своем поле придется потом отвечать двумя. На своем поле «Севилье» очень важно сохранить свои ворота в неприкосновенности. Лопетеги умеет это делать.



В последних пяти матчах «Севилья» одержала пять побед с общим счетом 12:0. Если считать не только сухие победы, но и все, то у «Севильи» сейчас серия из семи побед. У «Барселоны» шесть побед подряд, но две из них были кубковые после основного времени. Например, с «Гранадой», когда на 88-й минуте «Барса» проигрывала 0:2, но успела забить два гола и потом уже в дополнительное время добилась победы.



Последние матчи «Барселоны» проходят результативно. Против «Гранады» сыграли со счетом 5:3, против «Бетиса» 3:2, и была плохая по качеству игра «Барселоны», особенно в первом тайме, когда не было Лионеля Месси. Его берегли именно к этой встрече. Очевидно, что Рональд Куман сделал ставку на Кубок Короля и этот севильский матч.



Месси выйдет с первых минут полный желания забить гол. В игре против «Бетиса» Лионель забил гол через две минуты после появления на поле. Не думаю, что сейчас он забьет на первых минутах. Вообще статистика у Месси такая, что он редко забивает на первых минутах. Ему нужно время, чтобы раскачаться.



Что произошло в «Барселоне» перед матчем с «Севильей». Араухо получил травму и не сможет принять участие во встрече. Очень серьезная потеря, так как травмирован еще и Жерар Пике. В распоряжении Рональда Кумана остались два центральных защитника, которых он и предыдущие тренеры старались вместе не ставить. Это Ленгле и Умтити. Эти два француза немного дублируют друг друга. Они однотипные игроки. В паре они играют плохо, поэтому тренеры «Барселоны» стараются не допускать такую пару на поле. Теперь им придется сыграть вместе, что увеличивает шансы на голы в ворота «Барселоны».



Можно поставить в центр защиты Де Йонга, но ставить туда своего лучшего полузащитника — ослаблять среднюю линию, не думаю, что это хороший вариант. Посмотрим, что сделает Куман. Мне кажется, что с первых минут игра будет аккуратной. «Севилья» понимает, что важно не пропустить, «Барселоне» нужно время, чтобы освоиться. Все понимают, что это 180-минутный матч. Такой груз ответственности заставит команды действовать осторожно. Я бы поставил на то, что в первые 30 минут голов не будет. То есть можно поставить на то, что первый гол будет забит после 30-й минуты. На это коэффициент выше двойки. Мне нравится эта ставка.



Думаю, что в этом матче «Севилья» все же забьет, учитывая проблемы «Барселоны» в обороне в принципе и проблемы в центре защиты прямо сейчас. «Барселона» в нелучшем состоянии сейчас. Она и при Араухо много пропускала, поэтому голы здесь будут, хотя двухматчевая стратегия диктует командам играть осторожно.



Важно отметить, что Окампос, самый сильный игрок «Севильи», в прошлой игре получил травму и не сможет сыграть против «Барсы», но появился Папа Гомес. Новый латиноамериканский форвард усилит атаку «Севильи».



Мне кажется, что голы тут будут, но вряд ли их будет очень много. Вторая ставка, которую я рекомендую, — это тотал матча 2–3 гола. На это коэффициент от 1,89 до 1,96 в разных букмекерских конторах. Мне кажется, необходимость сыграть аккуратно вкупе со слабой обороной «Барселоны» и силой атак обеих команд приведет к тому, что на два гола команды наиграют и, возможно, даже на третий, но не думаю, что тут будет ураган голов, как в двух предыдущих матчах «Барселоны».



В матчах с участием «Севильи» больше трех голов было очень давно. В матче с «Краснодаром», но это было давно и неправда», — сказал Вишневский.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн? Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.