«Севилья» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на игру 1/2 финала Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Испании «Севилья» — «Барселона».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.13.



«В первой игре полуфинала Кубка Испании встречаются «Севилья» и «Барселона». Сыграют две команды, у которых идут серии побед.



Встреча будет действительно интересной из-за успехов обеих команд. У обоих клубов за несколько месяцев были пара ничьих и одно поражение. В большинстве матчей они сейчас выигрывают.



«Барселона», конечно, возвращается в привычное состояние. Сейчас она уже идёт второй в Ла Лиге. Если бы не недавнее поражение «Атлетику» в финале Суперкубка, так вообще дела шли бы у неё очень хорошо. Хотя если вспоминать результаты каталонцев в середине осени, то сейчас видно, что команда Кумана наконец-то набрала ход.



Вернулась стабильность к каталонцам. Начал приносить результат Гризманн. Месси, который не вылезает из сводок СМИ, тоже стал играть как в былые времена. В общем, «Барселона» набирает форму. Сейчас для её морального духа очень важно добывать результат в любых турнирах. Конечно, Кубок Испании здесь не является исключением.



«Севилья» пока оправдывает своё место в Ла Лиге. Она закрывает там четвёрку лучших команд. В информационном поле севильцы как будто бы немного затерялись на фоне своих конкурентов по таблице. Все восхищаются результатами «Атлетико», удивляются проблемам и их решениям у «Реала» и «Барселоны». При этом «Севилья» является грозным соперником для испанских грандов. От тех же мадридцев и каталонцев она в чемпионате отстаёт всего на одно очко.



За последний десяток матчей команда Лопетеги уступила всего один раз – «Атлетико». Сейчас победить эту команду в Испании, по сути, сложнее всего. Так что судить о форме «Севильи» из этой неудачи нет смысла. Почти во всех остальных матчах она побеждает. С успехом также вышли севильцы и в 1/8 финала Лиги чемпионов. В общем, «Барселоне» придется непросто в этой игре.



Если судить конкретно по последним матчам, то тут к «Барселоне» есть вопросы. Уже в нескольких играх подряд она побеждает с минимальной разницей. Причём играет «Барселона» не с такими уж сильными соперниками: 2:1 с «Райо Вальекано» и «Атлетиком», 3:2 с «Бетисом».



Недавно команда Кумана также еле прошла «Гранаду» в Кубке. Там повезло каталонцам в дополнительное время. У них открылось второе дыхание. Хотя, например, в подобной ситуации с «Атлетиком» до этой игры результат был противоположным. В общем, «Барселона» хоть и выигрывает, но делает это со скрипом. Здесь ей предстоит сыграть с «Севильей», которая явно не станет прощать сине-гранатовым ошибки в обороне или неуверенную игру в атаке.



Команда Лопетеги как раз таки в последних матчах выигрывает очень уверенно. Она не пропускает уже пять встреч подряд. Хотя стоит отметить, что сильного соперника у севильцев в последнее время тоже не было. Так что в игре с «Барселоной» у этой команды будет проверка. Сможет ли она применить работающую победную схему в матче со звёздными каталонцами?



В этой игре, конечно, ситуацию немного упрощает наличие ответной встречи. Из-за этого команды могут быть не столь активны. В другой ситуации они играли бы на победу, сейчас – на удержание счёта.



Победителя здесь я гадать не буду. Шансы у них примерно одинаковы. Хотя чуть больше уверенности у меня есть в успехе «Севильи». Но я всё-таки поставлю на количество голов. Их в этой встрече, по моему мнению, будет немного. Плотный график и наличие ответной игры не способствует активному футболу», — сказал Калиниченко.

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