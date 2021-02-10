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«Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии 10 февраля

«Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии 10 февраля
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Суонси» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.34.

«Думаю, «Манчестер» ждет большая ротация. Не исключено, что вся оборона изменится в сравнении с теми матчами, которые мы видим в АПЛ.

Это шанс для «Суонси», который в прошлом году побеждал уже «Сити». Это было очень круто.

Хозяева хороши сейчас в своем чемпионате: в 8 матчах из 10 они побеждают, забивают регулярно. В Кубке у них тоже все хорошо. Команда играет довольно результативно. Поэтому думаю, что для Пепа Гвардиолы это будет сложный матч после удивительного второго тайма в игре с «Ливерпулем».

Думаю, мы можем ожидать результативную игру, отталкиваясь от хорошей формы хозяев. Поэтому ставлю ОЗ и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.

«Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё легче, чем с «Ливерпулем». Гвардиола неудержим!
Последнее поражение «Манчестер Сити» случилось в ноябре, последняя ничья — 15 игр назад.
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