«Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии 10 февраля

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Суонси» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.34.
«Думаю, «Манчестер» ждет большая ротация. Не исключено, что вся оборона изменится в сравнении с теми матчами, которые мы видим в АПЛ.
Это шанс для «Суонси», который в прошлом году побеждал уже «Сити». Это было очень круто.
Хозяева хороши сейчас в своем чемпионате: в 8 матчах из 10 они побеждают, забивают регулярно. В Кубке у них тоже все хорошо. Команда играет довольно результативно. Поэтому думаю, что для Пепа Гвардиолы это будет сложный матч после удивительного второго тайма в игре с «Ливерпулем».
Думаю, мы можем ожидать результативную игру, отталкиваясь от хорошей формы хозяев. Поэтому ставлю ОЗ и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.
- 10 февраля 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
07:49
- 9 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45