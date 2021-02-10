Смешанная эстафета: беспроигрышное пари 1000 рублей к первой гонке ЧМ-2021 по биатлону!

10 февраля смешанной эстафетой в Поклюке стартует ЧМ-2021 по биатлону. Начало гонки — в 16:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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