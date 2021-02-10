«Севилья» — «Барселона»: во сколько начало матча 10.02.2021, по какому каналу покажут
10 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех клуба из Севильи оценён экспертами в 3.21. А ставки на ничью принимаются за 3.80.
Букмекеры считают, что первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.80.
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Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.
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