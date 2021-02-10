Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «Барселона»: где покажут прямую трансляцию матча 10 февраля, когда начало

«Севилья» — «Барселона»: где покажут прямую трансляцию матча 10 февраля, когда начало
Ставки / Прогнозы 0

10 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех клуба из Севильи оценён экспертами в 3.21. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры считают, что первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.80.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн?
Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021