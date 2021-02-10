«Севилья» — «Барселона»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

10 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех клуба из Севильи оценён экспертами в 3.21. А ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры считают, что первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.80.

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