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«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Кубка Италии

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи» в 1/2 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 3.20.

«Ответная встреча в полуфинале Кубка Италии. Первая игра закончилась со счётом 0:0. Но я бы не сказал, что команды действовали закрыто. «Аталанта» играла в своей манере, много владела мячом, била по воротам, подавала угловые. Но реализация подвела, забить не удалось. Лихорадит «Аталанту» в последнее время. Уже три матча она не может победить. И если не брать встречу с «Наполи», то пропускать многовато стала команда Гасперини. Очень часто «Аталанта» заигрывается и получает контратаки на свои ворота. Так было с «Лацио», да и сейчас с «Торино».

«Наполи» тоже не особенно стабилен, в последнем туре уступили «Дженоа». Но, на мой взгляд, стилистически «Наполи» будет удобно играть сейчас в гостях. Можно отдать инициативу и поискать шансы в контратаках. Бежать у «Наполи» есть кому. Моменты обязательно будут. «Аталанта» не очень здорово возвращается в оборону.

Так что рискну поставить на «Наполи» с форой (0)», — сказал Титов.

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За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.
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