Крейчикова – Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Барбора Крейчикова – Екатерина Александрова во 2-м круге Australian Open—2021.



Ставка: победа Александровой 2:0 за 1.97.



«Екатерина Александрова очень уверенно начала новый сезон. На прошлой неделе обыграла Игу Швентек, Симону Халеп. Очень хорошие победы. Уступила только Кайе Канепи, которая отличный турнир провела. Думаю, может Александрова удивить на Australian Open. Форма есть. Это заметно. Очень активно она играет, размашисто, агрессивно. Для Александровой очень важна уверенность. Если она её ощущает, то играет очень ярко. Если же нет, слишком много ошибок допускает.



Девушки встречались здесь же год назад, и тогда всего четыре гейма взяла чешка. Очень убедительно Александрова сыграла. И мне кажется, россиянке по силам повторить тот результат. Может, побольше геймов возьмет Крейчикова, но результат будет таким же — победа Александровой в двух сетах. Нечем Крейчиковой побеждать Александрову. Она уступает в мощи. Да и стабильность у неё тоже не на самом высоком уровне», — сказала Чакветадзе.