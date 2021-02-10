«Севилья» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Севилья» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.08.



«Барселона» набрала очень приличный ход. У Кумана начинает получаться. «Барселона» стала чуть меньше зависеть от состояния и настроения Месси. Многие могут взять игру на себя. Отмечу Гризманна, он в полном порядке. И, конечно, «Барселона» здесь должна считаться фаворитом, пусть и играет на выезде.



Но «Севилья» тоже сейчас хороша, выиграла семь встреч подряд. При этом она практически перестала пропускать. В обороне порядок. Но все-таки уровень соперников у нее был не такой, чтобы и во встрече с «Барселоной» можно было бы считать именно ее фаворитом. Когда обе команды в порядке, у «Барсы» должно быть преимущество из-за более высокого среднего уровня футболистов.



Честно говоря, не жду обилия мячей. Первый матч, команды будут действовать достаточно закрыто. Но считаю, что свой момент «Барселона» найдет и победит. Класс исполнителей должен проявиться в этом матче».

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