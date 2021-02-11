Карбальес-Баэна – Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роберто Карбальес-Баэна – Даниил Медведев во 2-м круге Australian Open-2021.
Ставка: меньше 27 геймов в матче за 1.82.
«Совсем простой соперник достался Даниилу Медведеву по матчу второго круга. Роберто Карбальес-Баэна абсолютно точно не способен остановить Медведева на быстрых кортах. Тут и класс разный, и габариты. У Медведева будет большое преимущество в подаче, в мощи. Не удивлюсь, если в одной партии увидим что-то вроде 6:0. На грунте могло бы что-то получиться у испанца, хотя тоже не факт, но уж точно здесь Медведев просто переедет соперника.
Карбальесу повезло, что в первом круге он попал на венгра Балажа. Кстати, Балаж, как мне показалось, выглядел интереснее, но свои шансы реализовать не сумел. Испанец подсуетился и выиграл. И это его первая победа в основной сетке Australian Open. Но на этом сказка совершенно точно закончится», — сказала Чакветадзе.
Даниилу надо экономить силы на самые важные матчи, так что здесь он должен выигрывать побыстрее. Не может быть проблем у Медведева в такой встрече. Думаю, будет сыграно меньше 26,5 гейма".
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