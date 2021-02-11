Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Евротура в Швеции Россия — Финляндия.



Ставка: победа России и меньше 6 шайб в матче за 3.56.



«В Мальме пройдут Шведские игры. В четверг вечером сборная России сыграет со сборной Финляндии. Что я об этом думаю?



Во-первых, сборная России удачно играет с финнами в этом сезоне. На Кубке Карьяла победа 6:2, 5:2 на Кубке Первого канала. На первый матч Игорь Ларионов привёз молодёжную сборную. Она просто разорвала финнов. Аскаров был в воротах. Во втором матче Брагин руководил командой. Было много голов, но и пропустили мало.



Сейчас сборную привез Игорь Ларионов. В составе много молодых ребят, которые играли и на молодёжном чемпионате мира. Захар Бардаков сейчас очень хорош. Недавно выдал отрезок из шести голов в пяти матчах. Есть горячая молодая кровь, но есть и опытные ребята. В целом сборная России выглядит интересно и достаточно сильно. Собраны хорошие ребята. Ларионов сможет сделать из этой команды что-то интересное.



Состав сборной Финляндии меня не впечатлил. Есть несколько игроков из КХЛ, но в основном хоккеисты из внутреннего чемпионата, причем сильнейших финнов из КХЛ не позвали в сборную. Не того же Потти из «Авангарда». Мне кажется, что сборная Финляндии недостаточно серьёзно относится к Евротуру и в целом к сезону этих турниров.



Беру большой кэф 3.56 на то, что сбудутся два условия. Во-первых, победа сборной России. Во-вторых, я не думаю, что мы увидим пробой тотала в 5.5 шайбы, поэтому беру тотал меньше 5.5. Это первый матч Евротура, нужно сыграться, найти какое-то взаимопонимание. Не думаю, что сборная России побежит и с места в карьер будет громить соперника. Жду, что будет традиционный поединок против Финляндии, который завершится со счётом 2:1 или 2:0. При этом сборная России выглядит сильнее и серьёзнее относится к турниру», — сказал Лысенков.

Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021 Составы экспериментальные, турнирная интрига минимальна. Самое время забыть о таблице и показать классный хоккей.