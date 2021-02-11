«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.
«Наконец для «Саутгемптона» закончилась проблемная часть в английском чемпионате из четырёх поражений. Есть хороший шанс пройти дальше в Кубке.
«Вулверхэмптон» на своём поле будет агрессивен. Думаю, нас вполне может ждать сценарий их игры в ноябре, когда всё закончилось вничью. Кроме того их встречи – это всегда низы.
У «Вулверхэмптона» Рауль Хименес отсутствует. Без него забивать некому. Данни Ингс за «святых» забивает крайне редко, всего 1 мяч в 10 играх. Думаю, что здесь может быть тягомотная игра. А значит, нас ждёт низ», — сказал Казанский.
«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: 5 поражений подряд — не предел. Ингз не спасёт
За восемь последних матчей «святые» потерпели шесть поражений, забив лишь шесть голов.
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:04
-
08:00
- 10 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам