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«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.

«Наконец для «Саутгемптона» закончилась проблемная часть в английском чемпионате из четырёх поражений. Есть хороший шанс пройти дальше в Кубке.

«Вулверхэмптон» на своём поле будет агрессивен. Думаю, нас вполне может ждать сценарий их игры в ноябре, когда всё закончилось вничью. Кроме того их встречи – это всегда низы.

У «Вулверхэмптона» Рауль Хименес отсутствует. Без него забивать некому. Данни Ингс за «святых» забивает крайне редко, всего 1 мяч в 10 играх. Думаю, что здесь может быть тягомотная игра. А значит, нас ждёт низ», — сказал Казанский.

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: 5 поражений подряд — не предел. Ингз не спасёт
За восемь последних матчей «святые» потерпели шесть поражений, забив лишь шесть голов.
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