Россия – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч шведского этапа Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Россия – Финляндия.



Ставка: победа России за 2.30.



«Лет восемь тому назад отдел хоккея «Чемпионата» взялся оценить вклад каждого этапа Еврохоккейтура в чемпионат мира. Обложившись справочниками, калькуляторами и напутственным отеческим матерком руководства, весь отдел неделю выписывал длинные столбцы, складывал, умножал и делил. А потом выводил итоговые цифры, причём для каждой из четырёх сборных, участвующих в Евротуре. Сейчас, за давностью лет, в памяти остались лишь те цифры, что относились к нашей команде, да и то не факт, что правильные. Но, помнится, выходило так, что из состава участников первого этапа Евротура, Кубка Карьяла, на чемпионат мира потом ехало что-то около 8% игроков. На втором этапе эта цифра резко повышалась и иногда даже переваливала за 50%. И немудрено, второй этап для нас домашний и всегда проводится под девизом «Я надену всё лучшее сразу». К третьему этапу цифра уменьшалась процентов до 30, а потом пыталась догнать домашний кусок Евротура на четвёртом, заключительном этапе. А уж когда чешский этап вплотную приблизили к старту чемпионата мира, там иногда и под 70% выходило, то есть, по сути, вся будущая сборная без энхаэловцев.



Сейчас, конечно, все эти подсчёты пошли коту под хвост, поскольку коренным образом изменился кадровый подход. И на первом этапе Евротура нас восхитила наша молодёжная сборная, которая потом грубо разочаровала на МЧМ. Домашний этап прошёл без изменений и под тем же девизом. А вот сейчас у нас какая-то сборная солянка, составленная в основном из будущих молодёжников, к которым добавили несколько человек, совсем недавно выросших из молодёжного возраста. Ну а чтобы никто не сомневался, что на Шведские игры от России едет Большая неизвестность, руководить ей поставили Игоря Ларионова. Как говорится, хоккейный мир вздрогнул и перекрестился.



Между прочим, у Финляндии будет нечто аналогичное. Из «Йокерита» хоккеистов брать нельзя, «джокеры» во время Евротура будут судорожно доигрывать ранее не сыгранное. Из российских клубов КХЛ пришло немало отказов. Таким образом, Ялонену пришлось на собственной шкуре познать глубинный смысл русской песни «Я его слепила из того, что было». Посмотрим, что из этой лепки в итоге получится.



Что же касается конкретно стартового матча нашей сборной на Шведских играх, то эффект неожиданности должен сыграть свою роль. Все снова офигеют от детского сада Ларионова, финны офигеют тоже, а наши должны этим воспользоваться и выцыганить победу в основное время, пусть и с минимальным перевесом», — сказал Лебедев.

Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021 Составы экспериментальные, турнирная интрига минимальна. Самое время забыть о таблице и показать классный хоккей.