Россия — Финляндия: во сколько начало матча, по какому каналу смотреть прямую трансляцию

11 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.65. Победу финнов эксперты оценивают в 2.25. Ничья в основное время идёт за 4.70.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 11 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.75, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа россиян идёт за 2.07, успех финнов с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.80.

Гол Дамира Жафярова оценивается в 3.00, гол Василия Подколзина — в 3.50.