Россия — Финляндия: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет

11 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.65. Победу финнов эксперты оценивают в 2.25. Ничья в основное время идёт за 4.70.
Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 11 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.75, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.
Итоговая победа россиян идёт за 2.07, успех финнов с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.80.
Гол Дамира Жафярова оценивается в 3.00, гол Василия Подколзина — в 3.50.
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