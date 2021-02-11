Россия — Финляндия: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет

11 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.65. Победу финнов эксперты оценивают в 2.25. Ничья в основное время идёт за 4.70.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 11 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.75, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.



Итоговая победа россиян идёт за 2.07, успех финнов с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.80.



Гол Дамира Жафярова оценивается в 3.00, гол Василия Подколзина — в 3.50.

Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021 Составы экспериментальные, турнирная интрига минимальна. Самое время забыть о таблице и показать классный хоккей.