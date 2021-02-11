«Севилья» — «Барселона»: результат матча 10.02.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» переиграла «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.



На 25-й минуте счёт открыл защитник Жюль Кунде. Футболист «Севильи» легко ушёл от Юмтити, прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и уверенно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот. На 85-й минуте преимущество севильской команды увеличил Иван Ракитич. После передачи от центра поля поскользнулся Юмтити, вследствие чего Ракитич выбежал один на один с Тер Штегеном и на силу пробил над ним в ворота.

Поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.31. Успех клуба из Севильи оценивался в 3.21, ничья — 3.80. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 3210 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.13, «обе забьют — нет» — за 2.25, а победа «Севильи» всухую — за 6.00.