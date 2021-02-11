«Аталанта» — «Наполи»: результат матча 10 февраля и сыгравшие ставки букмекеров

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 6 минут полузащитник Маттео Пессина упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 53-й минуте, форвард Ирвин Лосано сократил отставание «Наполи». На 78-й минуте Пессина оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Российский полузащитник Алексей Миранчук был в заявке «Аталанты» на эту встречу, однако на поле не вышел.
Первая встреча завершилась ничьей — 0:0. «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».
Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.82: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1820 рублей. Успех неаполитанцев оценивался в 4.25, ничья — в 3.90.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.55, «обе забьют» — за 1.53, а проход «Аталанты» — за 1.75.
- 11 февраля 2021
-
08:04
-
08:00
- 10 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
07:49
- 9 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00