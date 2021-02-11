«Аталанта» — «Наполи»: результат матча 10 февраля и сыгравшие ставки букмекеров

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 6 минут полузащитник Маттео Пессина упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 53-й минуте, форвард Ирвин Лосано сократил отставание «Наполи». На 78-й минуте Пессина оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



Российский полузащитник Алексей Миранчук был в заявке «Аталанты» на эту встречу, однако на поле не вышел.



Первая встреча завершилась ничьей — 0:0. «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.82: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1820 рублей. Успех неаполитанцев оценивался в 4.25, ничья — в 3.90.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.55, «обе забьют» — за 1.53, а проход «Аталанты» — за 1.75.