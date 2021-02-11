Россия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура 11 февраля

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Евротура Россия — Финляндия.
Ставка: победа России в матче за 2.03.
«Трудно говорить, матч ожидается серьезный, накал страстей будет точно. Надо бы знать, какой у финнов состав. У нас молодая и работающая команда. Финны к нам будут относиться уже иначе, а не как на предыдущих играх.
Этот матч, кстати говоря, пройдет в Швеции. Считаю, основное время поединка завершится вничью. А вот по результатам дополнительного времени или в серии послематчевых бросков российские хоккеисты, скорее всего, смогут одержать победу.
Матч будет очень упорным, финские парни не хотят уступать в очередной раз. Они и так уже много чего проиграли. Сопротивление нам обязательно окажут и даже будут пытаться обыграть наших ребят, но, скорее всего, не смогут это сделать. У нас же новая и молодая команда, вместе давно не играли, хотя некоторые связки уже имеются и наработаны», — сказал Кожевников.
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