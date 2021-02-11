«Йокерит» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Куньлунь».



Ставка: ничья за 5.90.



«Глядя на то, как «джокеры» надрываются, в то время когда все нормальные люди по случаю Евротура, отправив туда молодёжь с Ларионовым, курят бамбук, поплевывая в потолок, на ум сразу приходит пословица: «Дурная голова ногам покоя не дает». Отсюда мы вряд ли установим, кто там со всеми этими непоездками в Минск, отменой матчей из-за малейших и в итоге неподтвердившихся подозрений, задержкой «юлаевцев» в аэропорту, начудил сильнее – политики или чиновники, но отдуваться-то за них приходится хоккеистам. И отдуваться приходится в тот момент, когда надо готовиться к плей-офф и когда больше возможностей в последний раз перед матчами на вылет отдохнуть не будет.



Естественно, и настроение у горячих финских парней, что называется, на полшестого, свидетельством чему стал домашний матч с невеликой, но крепенькой «Северсталью». Дали возможность череповчанам вцепиться – они вцепились бульдожьей хваткой и до самого конца челюстей не разомкнули. Будет возможность у «Куньлуня» — и он вцепится. Плей-офф «Куньлуню» не видать как собственных ушей, им-то сейчас отдых не нужен, сохранить тонус куда важнее. Ну, ловите, товарищи финны, картину намба ту.



Именно поэтому я плюю с высокой вышки и на статистику личных встреч, по которой у джокеров почти трёхкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, и на текущую серию «Куньлуня», составляющую уже девять поражений подряд. 10-го поражения не будет. Будет ничья с демотивированными финнами в основное время и китайская победа в овертайме. Вот увидите», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз: финны не станут жалеть команду Алексея Ковалёва в КХЛ За девять последних игр в КХЛ «Куньлунь» забросил 18 шайб, а пропустил – 33.