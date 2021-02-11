Анастасия Потапова — Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Потапова — Серена Уильямс в 3-м круге Australian Open—2021.



Ставка: меньше 19 геймов в матче за 1.86.



«Настя впервые в своей карьере дошла так далеко. Никогда ранее она не доходила до 3-го круга турнира «Большого шлема». Это уже большой результат для Насти.



Что касается Серены Уильямс, то на прошлых турнирах она себя поберегла и не стала выступать до победного. Она отлично понимала, что главный турнир — это Australian Open. Она к нему тщательно готовилась. В первых двух матчах американка очень неплохо выглядела, как и Настя Потапова.



Но есть одно «но», которое может повлиять на исход матча. Проблема Потаповой заключается в том, что почти по всем компонентам игры она уступает по скорости Серене: в подаче и в игре на задней линии. Они играют в похожем стиле. Настя пытается атаковать плоскими ударами, но я боюсь, что за счёт скорости она будет уступать Серене. Подозреваю, что в этом матче будет сыграно менее 18.5 гейма», — сказала Чакветадзе.